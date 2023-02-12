Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на улице Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске легковушка Toyota Harrier перевернулась на крышу после ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел на улице Большевистской возле остановки «Инструментальный завод». При движении в сторону Речного вокзала водитель иномарки столкнулся с Toyota Harrier.
На участке образовался дорожный затор длиной около полутора километров. Сотрудники экстренных служб работают на месте. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств и причин случившегося. Сведения о пострадавших уточняются.