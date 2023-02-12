Карьерный консультант Анна Мухина объяснила, как побороть страх и добиться повышения зарплаты

Так, Анна Мухина рекомендует перестроить свое восприятие работы и уйти из личной зоны. Это значит, что работодателю необходимо дать мотивацию для повышения оплаты труда. Эксперт также обратила внимание, что основанием для корректировки зарплаты не могут быть личные желания, как, к примеру, невозможность платить по счетам, болезнь близкого или другие жизненные трудности.