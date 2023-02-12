Карьерный консультант Анна Мухина объяснила, как побороть страх и добиться повышения зарплаты

Почти каждый шестой россиянин боится обратиться к работодателю с просьбой о повышении заработной платы. В беседе с ФАН карьерный консультант, психолог Анна Мухина объяснила, как побороть страх перед начальством и получить прибавку.
По мнению эксперта, самое важное в рабочих моментах понять, что отношения на работе — это профессиональные отношения, регламентированные и ни в коем случае не личные. Человек при найме на работу, по сути, продает свои профессиональные навыки, ведь не зря существует понятие «рынок труда».
«Отношения между работодателем и нанимаемым сотрудником в некотором роде рыночные. Элементарный пример, продавец на рынке продает свои помидоры, назначает определенную цену, в том числе, учитывая рыночные условия. К примеру, если у всех подорожали помидоры, то и мои подорожали. Или, к примеру, мои помидоры лучше, чем помидоры соседей, соответственно цена будет выше. Вот и у сотрудника есть определенный товар, который он продает. Он ни в коем случае продает не себя, а предлагает работодателю свои навыки, свой опыт, знания и так далее», — объяснила собеседник ФАН.
Так, Анна Мухина рекомендует перестроить свое восприятие работы и уйти из личной зоны. Это значит, что работодателю необходимо дать мотивацию для повышения оплаты труда. Эксперт также обратила внимание, что основанием для корректировки зарплаты не могут быть личные желания, как, к примеру, невозможность платить по счетам, болезнь близкого или другие жизненные трудности.
«Не стоит воспринимать все на личный счет: "Ах, мне не повысили зарплату! Ах, меня не любят! Я плохой человек". Нет! Если человек освоил новый участок, повысил квалификацию, чему-то обучился, если взял на себя больше ответственности, закончил какой-то значимый проект, взял на себя ответственность за других сотрудников, то у него объективно качество товара улучшилось, как качество того же помидора. Именно это и будет служить основанием говорить о корректировки заработной платы. Фирма в ответ должна учесть новые факторы», — объяснила эксперт.
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