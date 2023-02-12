Предсказавший турецкое землетрясение ученый Кендзер предупредил Украину о бедствии

Сейсмолог Александр Кендзер, который сделал верные прогнозы по поводу землетрясения в Турции, предупредил Украину о подобном событии.
По словам ученого, страна находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Движение Арабской и Африканской плит из-за давления Евроазиатской платформы приводит к подземным толчкам, объяснил Кендзер.
«От землетрясений с источниками в зоне Вранча, Румыния, сейсмические волны подходят и вызывают колебания даже в Киеве», — заявил сейсмолог.
Магнитуда землетрясений в Киеве может достигать 8-9, отметил ученый. Мощное стихийное бедствие обрушилось на Турцию утром 6 февраля. Немногим ранее два землетрясения произошли в Грузии.