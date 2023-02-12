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Успенская планирует кормить будущего зятя бараньими яйцами, чтобы стать бабушкой

Шоу-бизнес
Успенская планирует кормить будущего зятя бараньими яйцами, чтобы стать бабушкой

Королева русского шансона Любовь Успенская очень хочет стать бабушкой. Ради этого певица собирается кормить будущего зятя бараньими яйцами.

Артистка помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной и теперь помогает ей строить карьеру певицы. Звездные мать и дочь выступают вместе.

Плаксина пока не замужем, но как только достойный кандидат появится, Успенская приложит усилия, чтобы у нее поскорее родились внуки. Королева шансона пустит в ход бараньи яйца, поскольку это мощный афродизиак. Правда, найти достойного мужа Плаксиной будет непросто.

«Честно говоря, уже мужчины перевелись. У меня уже было четыре брака и все никудышные», — поделилась Успенская в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Дочь певицы и сама хочет стать матерью. Именно такое желание она загадала на Новый год под бой курантов.

Недавно поклонники заподозрили, что Плаксина уже в положении. Ей стало плохо на гастролях в Самаре.

Дочь Успенской пояснила, что заказала на ночь в номер рыбу, и она была слишком жирная. Из-за этого утром Плаксину тошнило, но поклонники решили, что певица почувствовала недомогание из-за токсикоза.
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