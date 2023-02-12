Успенская планирует кормить будущего зятя бараньими яйцами, чтобы стать бабушкой

Королева русского шансона Любовь Успенская очень хочет стать бабушкой. Ради этого певица собирается кормить будущего зятя бараньими яйцами.
Артистка помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной и теперь помогает ей строить карьеру певицы. Звездные мать и дочь выступают вместе.
Плаксина пока не замужем, но как только достойный кандидат появится, Успенская приложит усилия, чтобы у нее поскорее родились внуки. Королева шансона пустит в ход бараньи яйца, поскольку это мощный афродизиак. Правда, найти достойного мужа Плаксиной будет непросто.
«Честно говоря, уже мужчины перевелись. У меня уже было четыре брака и все никудышные», — поделилась Успенская в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Дочь певицы и сама хочет стать матерью. Именно такое желание она загадала на Новый год под бой курантов.
Недавно поклонники заподозрили, что Плаксина уже в положении. Ей стало плохо на гастролях в Самаре.
Дочь Успенской пояснила, что заказала на ночь в номер рыбу, и она была слишком жирная. Из-за этого утром Плаксину тошнило, но поклонники решили, что певица почувствовала недомогание из-за токсикоза.