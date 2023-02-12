Успенская планирует кормить будущего зятя бараньими яйцами, чтобы стать бабушкой

Плаксина пока не замужем, но как только достойный кандидат появится, Успенская приложит усилия, чтобы у нее поскорее родились внуки. Королева шансона пустит в ход бараньи яйца, поскольку это мощный афродизиак. Правда, найти достойного мужа Плаксиной будет непросто.