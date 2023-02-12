Малиновский возмутился американским комментатором, назвавшим его русским

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский отреагировал на ошибку американского комментатора, который назвал его русским.
Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский выразил недовольство фразой комментатора канала beIN Sports, который назвал его русским во время матча чемпионата Франции против «Клермоном».
«Кто комментировал этот матч? Что происходит?» — написал футболист под видео с моментом в социальных сетях.
Малиновский выступает за французский клуб с января. Украинский футболист был арендован «Марселем» у итальянской «Аталанты». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 18 миллионов евро.