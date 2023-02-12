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Малиновский возмутился американским комментатором, назвавшим его русским

Спорт
Малиновский возмутился американским комментатором, назвавшим его русским

Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский отреагировал на ошибку американского комментатора, который назвал его русским.

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины Руслан Малиновский выразил недовольство фразой комментатора канала beIN Sports, который назвал его русским во время матча чемпионата Франции против «Клермоном».

«Кто комментировал этот матч? Что происходит?» — написал футболист под видео с моментом в социальных сетях.

Малиновский выступает за французский клуб с января. Украинский футболист был арендован «Марселем» у итальянской «Аталанты». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в 18 миллионов евро.
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