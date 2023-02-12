Epoch Times: Россия превратила западные санкции в посмешище благодаря «козырю в рукаве»

Антироссийские санкции США и их партнеров начинают проваливаться из-за козыря Москвы. Об этом сообщил китайский финансовый аналитик Фань Ю в статье для The Epoch Times.
Эксперт напомнил, что западные страны приняли новый пакет ограничений, предусматривающий запрет на прямые поставки нефти и продуктов переработки черного золота из РФ. Однако Москва внезапно начала переправлять свое топливо в Азию, вследствие чего стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Индию, пишет «ПолитРоссия».
«У России есть козырь в рукаве, чтобы обойти нефтяные санкции, введенные западными странами», — говорится в статье.
Теперь именно Индия, занимающая третье место в мире по потреблению сырой нефти, помогает РФ обходить ограничения Запада, которые превратились в посмешище, заключил автор.
Ранее сообщалось, что Евросоюз снял санкции с нефтепродуктов, произведенных из ресурсов России за ее пределами.