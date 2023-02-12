Epoch Times: Россия превратила западные санкции в посмешище благодаря «козырю в рукаве»

Эксперт напомнил, что западные страны приняли новый пакет ограничений, предусматривающий запрет на прямые поставки нефти и продуктов переработки черного золота из РФ. Однако Москва внезапно начала переправлять свое топливо в Азию, вследствие чего стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Индию, пишет «ПолитРоссия».