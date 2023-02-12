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Медведчук: экс-президенту Украины Порошенко не нужен был Донбасс в составе страны

Политика
Медведчук: экс-президенту Украины Порошенко не нужен был Донбасс в составе страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко был против того, чтобы Донбасс оставался в составе страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политик выступил в эфире телеканала «СТВ». По его словам, Порошенко неоднократно поднимал вопрос о Донбассе. Бывший лидер просил Медведчука передать президенту России Владимиру Путину, чтобы он «забрал» территорию.

«Он понимал, что Донбасс ему не нужен», – сказал Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что президента Украины Владимира Зеленского пытаются внедрить в европейскую дипломатию. Однако политик стал приговором для Европы.
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