Бывший президент Украины Петр Порошенко был против того, чтобы Донбасс оставался в составе страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Политик выступил в эфире телеканала «СТВ». По его словам, Порошенко неоднократно поднимал вопрос о Донбассе. Бывший лидер просил Медведчука передать президенту России Владимиру Путину, чтобы он «забрал» территорию.
«Он понимал, что Донбасс ему не нужен», – сказал Медведчук.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что президента Украины Владимира Зеленского пытаются внедрить в европейскую дипломатию. Однако политик стал приговором для Европы.