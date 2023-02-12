Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минпромторг: российские компании без труда заменят одежду бренда Uniqlo

Экономика
Минпромторг: российские компании без труда заменят одежду бренда Uniqlo

Отечественные компании, занимающиеся выпуском одежды, без труда заменят на внутреннем рынке компанию Uniqlo, если японский производитель и продавец решит окончательно покинуть страну. Площади в торговых центрах пустовать не будут, заверил в интервью РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Ранее появилась информация, что бренд Uniqlo, приостановивший работу на российском рынке весной 2022 года, вероятно, не будет возобновлять деятельность. Компания расторгла договоры аренды площадей в некоторых торговых центрах.

Кроме того, в конце января, компания Fast Retailing, владеющая маркой Uniqlo, не стала комментировать появившиеся в российских СМИ данные о ее намерении не уходить из страны, но сократить число магазинов до пяти на всю Россию.

По словам Евтухова, наши компании способны успешно заместить эту продукцию, причем одеждой намного лучшего качества, дизайна и стиля.
Uniqlo минпромторг уход из России евтухов Одежда
Военкоры ФАН
Лучшие в аду