Россия примет самые решительные меры, в том числе военного характера, если меры США проигнорируют сигнал о необходимости дипломатического разрешения острого кризиса на Украине. Такое мнение высказали аналитики издания Global Times.
Китайский эксперты отметили, что Москва официально выразила готовность к мирным переговорам с Киевом на основе сложившихся реалий и уже озвученных целей СВО на Украине. Пересказ материала предоставлен «ПолитРоссией».
«Если призыв России к переговорам будет проигнорирован США, тогда Москва будет более решительно стремиться к прорыву с помощью военных мер», – подчеркивается в публикации.
Подразделения ВС РФ могут развернуть новое масштабное наступление на позиции ВСУ, если США продолжат раздувать острую фазу украинского кризиса и будут пытаться помешать полному освобождению Донбасса, предупредили обозреватели Global Times.