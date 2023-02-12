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Global Times: Россия жестко отреагирует на стремление США раздувать украинский кризис

Армия
Global Times: Россия жестко отреагирует на стремление США раздувать украинский кризис

Россия примет самые решительные меры, в том числе военного характера, если меры США проигнорируют сигнал о необходимости дипломатического разрешения острого кризиса на Украине. Такое мнение высказали аналитики издания Global Times.

Китайский эксперты отметили, что Москва официально выразила готовность к мирным переговорам с Киевом на основе сложившихся реалий и уже озвученных целей СВО на Украине. Пересказ материала предоставлен «ПолитРоссией».

«Если призыв России к переговорам будет проигнорирован США, тогда Москва будет более решительно стремиться к прорыву с помощью военных мер», – подчеркивается в публикации.

Подразделения ВС РФ могут развернуть новое масштабное наступление на позиции ВСУ, если США продолжат раздувать острую фазу украинского кризиса и будут пытаться помешать полному освобождению Донбасса, предупредили обозреватели Global Times.
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