Древнее ритуальное кладбище с останками детей и щенков раскрыло тайну зомби

Найденное в Италии ритуальное кладбище, возраст которого оценивается в 1600 лет, объяснил страх древних людей перед зомби.
Раскопки проводились в центральной части Италии на кладбище. Именно там были найдены останки щенков и детей с камнями во рту. Ученые назвали находку ярким примером предрассудков, которые завладевали умами древних людей, пишет Live Science.
Оказалось, что все эти дети умерли от малярии. Не исключено, что страх восставших мертвецов был вызван симптомами этой болезни и ростом числа смертей от нее.