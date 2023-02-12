Трое взрослых и ребенок попали в больницу после массовой аварии в Астрахани

Четыре человека пострадали при массовом ДТП в Астрахани. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
Согласно информации ведомства, водитель пассажирского автобуса столкнулся с легковым автомобилем и маршруткой. От удара последняя врезалась в иномарку Opel. Травмы получили трое взрослых и ребенок 2013 года рождения. Их доставили в больницу.
Инициатор ДТП утверждает, что у его транспортного средства отказали тормоза. В отношении водителя составили административный протокол.