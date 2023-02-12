«Не хочет нести ответственность за провал Украины»: Вассерман оценил слова Дуды о победе России

Лидер Польши Анджей Дуда заявил, что Россия одержит победу, если Запад в срочном порядке не направит вооружение на территорию Украины, передает издание Le Figaro. Журналист газеты задал ему вопрос: «могут ли русские выиграть войну», на что получил утвердительный ответ.
«Да, могут, если Украина срочно не получит помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди. Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, Путин (президент РФ Владимир Путин, – прим. ФАН) может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», – считает Дуда.
Россия одержит победу в независимости от наличия или отсутствия поставок вооружения западных стран Украине. В то же время президент Польши не желает нести ответственность за поражение Киева, поэтому выступает с соответствующей риторикой. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Я полагаю, что польский президент описывает реальность лишь частично, потому что Российская Федерация в любом случае победит. Даже если Запад направит новую порцию вооружения на Украину. Победит хотя бы потому что Украина, так же как и РФ – часть России. При столкновении двух частей единого целого понятно, что побеждает та часть, которая больше», – объяснил Вассерман.
По мнению депутата Госдумы РФ, Анджей Дуда верит в старинную «польскую фальшивку»: «Украина – не Россия». При этом он хочет, чтобы «русские дрались между собой подольше».
«Поэтому он и предупреждает Запад, что надо срочно подкормить ту часть русских, которых поляки несколько веков подряд пытались отделить от остальной России. В добавок ему еще и не хочется нести какую бы то ни было ответственность за провал Украины. Он догадывается, что политическая оппозиция в Польше постарается обвинить действующую власть в том, что она в конфликте Украины с остальной Россией ведет себя не так. Другое дело, что эта часть в любом случае так скажет. Это стандарт поведения оппозиции», – заключил Анатолий Вассерман.
Ранее депутат Вассерман объяснил, почему подписанная немцами петиция не повлияет на поставки оружия Украине.