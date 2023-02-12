«Не хочет нести ответственность за провал Украины»: Вассерман оценил слова Дуды о победе России

Россия одержит победу в независимости от наличия или отсутствия поставок вооружения западных стран Украине. В то же время президент Польши не желает нести ответственность за поражение Киева, поэтому выступает с соответствующей риторикой. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в ходе беседы с корреспондентом ФАН.