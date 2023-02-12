Замглавы МИД Чехии Дворжак дал понять, что время для высылки посла России не наступило

Время для того, чтобы выслать посла России в Праге из Чехии, все еще не наступило. Такое заявление сделал заместитель главы МИД республики Мартин Дворжак.
Во время выступления на местном телевидении он допустил реализацию более решительных мер в отношении официальной Москвы. По словам дипломата, чешское руководство уже принимало решение уменьшить количество сотрудников в российском посольстве.
«Вопрос о высылке посла настолько чувствительный и имеет настолько тяжелый калибр, что мы пока чувствуем, что еще не пришло время доставать это самое тяжелое оружие», — объяснил Дворжак.
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский назвал ряд приоритетных направлений для дипведомства на текущий год. Так, в их число попала поддержка Украины. Помимо этого, речь идет о «санкционной политике» и «экономической дипломатии».