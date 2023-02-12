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Замглавы МИД Чехии Дворжак дал понять, что время для высылки посла России не наступило

Политика
Замглавы МИД Чехии Дворжак дал понять, что время для высылки посла России не наступило

Время для того, чтобы выслать посла России в Праге из Чехии, все еще не наступило. Такое заявление сделал заместитель главы МИД республики Мартин Дворжак.

Во время выступления на местном телевидении он допустил реализацию более решительных мер в отношении официальной Москвы. По словам дипломата, чешское руководство уже принимало решение уменьшить количество сотрудников в российском посольстве.

«Вопрос о высылке посла настолько чувствительный и имеет настолько тяжелый калибр, что мы пока чувствуем, что еще не пришло время доставать это самое тяжелое оружие», — объяснил Дворжак.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский назвал ряд приоритетных направлений для дипведомства на текущий год. Так, в их число попала поддержка Украины. Помимо этого, речь идет о «санкционной политике» и «экономической дипломатии».
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