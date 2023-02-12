Джигурда заявил, что Ефремов изображал пьяного перед журналистами

Шоумен Никита Джигурда высказался о слухах про алкоголизм актера Михаила Ефремова. Артист заявил, что его коллега лишь изображал нетрезвого перед журналистами.
По словам Джигурды, он ни разу не выпил и рюмки водки с Ефремовым. Зато шоумен не раз видел актер в лифте на «Кинотавре» трезвым. Артист говорил, что сейчас похулиганит, поскольку его поджидали представители СМИ, вспомнил Джигурда.
«И вот он выходит из лифта и играет в задницу пьяного, троллит», — подчеркнул шоумен.
Как пояснил артист, Ефремов понимал, что журналисты не обратят на него внимания, если он выйдет трезвым. Джигурда добавил, что благодаря «спектаклю» сотрудники СМИ сразу замечали актера и его «хорошее настроение», передает «МК».
Напомним, Ефремов отбывает срок в колонии, поскольку его признали виновным в смертельном ДТП. Авария произошла в 2020 году в центре Москвы. Актер сел пьяным за руль, его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель этого автомобиля скончался в больнице.