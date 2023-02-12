Джигурда заявил, что Ефремов изображал пьяного перед журналистами

По словам Джигурды, он ни разу не выпил и рюмки водки с Ефремовым. Зато шоумен не раз видел актер в лифте на «Кинотавре» трезвым. Артист говорил, что сейчас похулиганит, поскольку его поджидали представители СМИ, вспомнил Джигурда.