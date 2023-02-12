«Быть с народом, а не пузо греть где-то на берегах!»: итоги опроса депутатов ГД за выходные

Многие парламентарии на этих выходных поделились с ФАН своим отношением к инициативе запретить государственным служащим выезд за границу на отдых в период проведения специальной военной операции. Большая часть из них уверенно заявили, что в настоящий момент необходимо сконцентрировать внимание на внутренних делах нашего государства.
Предложение о введении ограничений для чиновников было озвучено предпринимателем Евгением Пригожиным. Начиная с 3 февраля своим мнением об этой идее в ходе опроса успели поделиться уже порядка 300 депутатов Государственной думы.
Не греть пузо на берегах, а работать как президент Путин!
Парламентарий Раиса Кармазина заявила, что абсолютно не понимает госслужащих, которые в нынешнее время стремятся выбраться на чужбину. По ее мнению, каждый такой человек должен сделать лично для себя однозначный выбор, что ему делать: занимать свою должность или проводить время в свое удовольствие.
Народная избранница также рекомендовала всем коллегам, которые не знают, чем себя занять, уделять больше внимания вопросам помощи участникам СВО и членам их семей. Кроме того, в вопросе эффективности работы на благо своей страны собеседница призвала ориентироваться на лидера страны Владимира Путина.
«Они что не видят, как работает президент? Он вообще спит или нет? Мне кажется, он сутками работает за всех нас. Мы за широкой спиной. Какой отдых? Сейчас разве до этого! Власть должна быть со своим народом, а не пузо греть где-то на берегах!» — заявила заслуженный экономист Российской Федерации.
В завершение она добавила, что именно бескорыстная помощь волонтеров участникам СВО и их близким являет сегодня образец подлинного патриотизма.
Свою солидарность с коллегой в этом вопросе выразил и член комитета по энергетике Борис Гладких. Боле того, парламентарий заявил, что подобные ограничения для чиновников должны действовать не только в момент, когда все население страны сплотилось перед лицом агрессии Запада.
«Почему это связано только с периодом проведения СВО? Это должно быть нормой для любого государственного служащего, депутат — не использовать социальные сети, средства массовой информации и показывать приверженность к роскоши, превосходству. Это должно быть в культуре поведения, в этических нормах любого государственного служащего, депутата», — сказал депутат Госдумы.
Говоря о помощи участникам СВО, член комитета по энергетике также отметил, что это абсолютно нормальное поведение для любого патриотически настроенного члена общества, и тем более должно быть таковым для госслужащих любого уровня.
«Лично выезжаю на территорию СВО. Буквально два дня назад вернулся оттуда. Был в Луганской Народной Республике, Запорожской области, встречался с бойцами из Хабаровского края. Это настоящие герои, мужественные люди, которые по убеждению защищают отечество и выполняют свой долг. Наша задача — всемерно помогать им, их семьям. С марта я уже 14 раз выезжал, буду и дальше продолжать это делать», — поделился народный избранник.
На чужбину уезжать — головой рисковать
Инициативу Евгения Пригожина поддержал и депутат Госдумы Александр Жуков. Он также отметил, что вылазки за границу для увеселительных поездок в настоящее время представляют собой очевидное излишество.
«Считаю правильным не ездить отдыхать за границу в период СВО», — сказал парламентарий.
Более обстоятельно к теме поездок за рубеж подошел член комитета по аграрным вопросам Максим Иванов. Он обратил внимание и на другой немаловажный момент. По его мнению, решившим отправиться за границу следует серьезно все взвесить.
«Я считаю, что выезжать за рубеж нецелесообразно. Это опасно и можно спровоцировать западные, украинские спецслужбы, которые могут устроить провокацию в отношении чиновников. Вообще, у нас в стране сейчас очень много работы, которую нужно делать качественно для того, чтобы одержать победу в спецоперации», — пояснил собеседник ФАН.
В то же время Максим Иванов подчеркнул, что наша страна богата живописными местами, где можно прекрасно отдохнуть. Однако, говоря об этом, он добавил, что отечественной туристической сфере следует сосредоточить все усилия на том, чтобы добиться лучшего соотношения цены и качества. По его мнению, в настоящее время рядовому гражданину легче позволить себе отдых в Турции, нежели в Сочи.
Один из участников опроса пожелал остаться неизвестным. Как он объяснил, это связано с тем, что он регулярно посещает зону СВО. Благодаря многолетнему опыту службы, в своих поездках он может лучше понимать, какие места следует посещать и как можно помочь находящимся там людям. Собеседник также поддержал инициативу Евгения Пригожина.
«Абсолютно правильное решение. Во-первых, это [ставит под удар] безопасность самих чиновников. Во-вторых, для демонстрации своего отдыха сейчас не самые легкие времена, чего уж греха таить. Тем более, изображать их себя нувориша совсем некстати», — сказал парламентарий.
Не могу. Не хочу. Не буду.
Вместе с тем, некоторые участники опроса продемонстрировали другую реакцию на получившую популярность в СМИ идею ограничений для чиновников. Так, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов не увидел смысла в правовом регулировании данной сферы.
«Если в плане законодательной инициативы, то не знаю. Мне кажется разумное решение о том, как к этому относиться, происходит от каждого человека. Не нужно дополнительного регулирования. Я считаю, в этом вопросе у человека должно быть саморегулирование. Сам должен определиться», — пояснил собеседник ФАН.
Еще более необычной была реакция в окружении депутата Госдумы Ольги Тимофеевой. Так, ее помощница заверила нашего корреспондента, что передаст вопрос своей руководительнице. Однако, спустя некоторое время, она снова вышла на связь и сообщила, что парламентарий готова общаться по другим вопросам, но только не по этой теме.
Не встретил журналист Федерального агентства новостей понимания и со стороны пресс-секретаря парламентария Евгения Москвичева. Услышав тему опроса, она заявила, что ее руководитель не захочет общаться на эту тему. На вопрос, что может смущать народного избранника в инициативе, нашедшей отклик в сердцах избирателей, помощница не ответила и повесила трубку. Парламентарий Владимир Сенин, хоть и обошелся без помощи помощников и лично ответил на звонок журналиста ФАН, услышав тему опроса, тоже предпочел отказаться от разговора.
Связаться посредством аккаунтов в социальных сетях редакция ФАН попробовала с такими парламентариями как Лариса Буранова, Алексей Говырин, Николай Щеглов, Никита Румянцев, Андрей Панферов, Иван Мусатов. Первые трое народных избранников из этого списка прочитали полученные сообщения с вопросом, однако, по всей видимости, за все время выходных дней так и не смогли найти минуту для ответа.
Сотрудники РИА ФАН продолжат опрос депутатов Государственной думы РФ.