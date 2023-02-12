«Быть с народом, а не пузо греть где-то на берегах!»: итоги опроса депутатов ГД за выходные

В то же время Максим Иванов подчеркнул, что наша страна богата живописными местами, где можно прекрасно отдохнуть. Однако, говоря об этом, он добавил, что отечественной туристической сфере следует сосредоточить все усилия на том, чтобы добиться лучшего соотношения цены и качества. По его мнению, в настоящее время рядовому гражданину легче позволить себе отдых в Турции, нежели в Сочи.