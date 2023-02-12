Депутат Рады Нагорняк отвел год на восстановление энергосистемы Украины

Полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может занять год. Такой срок назвал депутат Верховной рады, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Рада».
По его словам, помимо времени на это потребуется много денег — миллиарды долларов.
Министр энергетики республики Герман Галущенко ранее констатировал, что наиболее сложная ситуация с обеспечением электричеством наблюдается в Одесской и Харьковской областях. При этом он отметил, что увеличившаяся генерация дает возможность не применять графики отключения света на большинстве территории Украины. Это означает, что проживающие там граждане будут иметь электроэнергию 24 часа.