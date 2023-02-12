Депутат Рады Нагорняк отвел год на восстановление энергосистемы Украины

Министр энергетики республики Герман Галущенко ранее констатировал, что наиболее сложная ситуация с обеспечением электричеством наблюдается в Одесской и Харьковской областях. При этом он отметил, что увеличившаяся генерация дает возможность не применять графики отключения света на большинстве территории Украины. Это означает, что проживающие там граждане будут иметь электроэнергию 24 часа.