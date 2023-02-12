«Анамнез недели». Расследование Сеймура Херша и химические атаки ВСУ

Ведущий Руслан Китайгородский обсудил самые актуальные темы недели с немецким журналистом Томасом Репером. 4 февраля генпрокурор Германии Питер Франк нехотя признал, что Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов. На этом фоне примечательна статья одного из самых влиятельных и авторитетных журналистов современности Сеймура Херша, которая появилась в медиапространстве 8 февраля. Он обнародовал множество фактов, указывающих на то, что подрыв «Северных потоков» готовился и был приведен в исполнение именно американскими спецслужбами, и основную роль в этом сыграли Байден и его администрация.