Повлияет ли расследование Сеймура Херша на ход дела о подрыве «Северных потоков»? Разоблачат ли очевидных заокеанских виновников? Есть ли связь между биолабораториями США и применением в Донбассе отравляющих веществ войсками ВСУ? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».
Ведущий Руслан Китайгородский обсудил самые актуальные темы недели с немецким журналистом Томасом Репером. 4 февраля генпрокурор Германии Питер Франк нехотя признал, что Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов. На этом фоне примечательна статья одного из самых влиятельных и авторитетных журналистов современности Сеймура Херша, которая появилась в медиапространстве 8 февраля. Он обнародовал множество фактов, указывающих на то, что подрыв «Северных потоков» готовился и был приведен в исполнение именно американскими спецслужбами, и основную роль в этом сыграли Байден и его администрация.
На прошлой неделе в СМИ массово распространилась информация о том, что киевские боевики используют химическое оружие на территории Донбасса. Власти Донецкой Народной Республики отмечают факты его применения на Артемовском и Угледарском направлениях. Специалисты утверждают, что ВСУ используют чрезвычайно токсичный газ — хлорциан. Получившие отравления этим веществом российские бойцы испытывают удушье, сильную тошноту, рвоту, головокружение — вплоть до потери сознания. Обратит ли мировая общественность внимание на преступления украинских военных или вновь будет делать вид, что ничего не происходит, эксперты обсудят в новом выпуске программы «Анамнез недели».