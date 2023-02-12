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Человечество призвали уже сейчас принимать меры для борьбы со следующей пандемией

Общество
Человечество призвали уже сейчас принимать меры для борьбы со следующей пандемией

После завершения пандемии коронавируса человечеству нельзя расслабляться, поскольку мир продолжит сталкиваться с чрезвычайными медицинскими ситуациями в будущем.

Распространение COVID-19 вскрыло проблему отсутствия готовности систем здравоохранения в мире. Многим странам не удалось совместить спасение жизней с полноценным предоставлением стандартных медуслуг, пишет издание Project Syndicate.

Эксперты призывают человечество готовиться к тому, что болезни не отступят. Системы здравоохранения должны быть гибкими, интегрированными и быстро реагирующими на меняющиеся условия.
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