Человечество призвали уже сейчас принимать меры для борьбы со следующей пандемией

После завершения пандемии коронавируса человечеству нельзя расслабляться, поскольку мир продолжит сталкиваться с чрезвычайными медицинскими ситуациями в будущем.
Распространение COVID-19 вскрыло проблему отсутствия готовности систем здравоохранения в мире. Многим странам не удалось совместить спасение жизней с полноценным предоставлением стандартных медуслуг, пишет издание Project Syndicate.
Эксперты призывают человечество готовиться к тому, что болезни не отступят. Системы здравоохранения должны быть гибкими, интегрированными и быстро реагирующими на меняющиеся условия.