Лавров: Запад пытается не допустить сближения России и Германии при помощи Украины

По словам дипломата, когда исторические повороты делали Москву и Берлин партнерами, у стран все получалось, а влияние государств резко возрастало. Такой союз кажется Западу слишком влиятельным, поэтому он мог пойти на подрыв «Северных потоков» для недопущения сближения РФ и ФРГ.