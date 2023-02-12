Лавров: Запад пытается не допустить сближения России и Германии при помощи Украины

Западные игроки пытаются исключить сближение России и Германии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, когда исторические повороты делали Москву и Берлин партнерами, у стран все получалось, а влияние государств резко возрастало. Такой союз кажется Западу слишком влиятельным, поэтому он мог пойти на подрыв «Северных потоков» для недопущения сближения РФ и ФРГ.
«Сейчас замысел, реализуемый через "натравливание" Украины на Россию и ведение через Украину войны всего Запада против России, в немалой степени предполагает недопущение нового сближения Германии и России», — сказал Лавров в интервью для урока «Разговор о важном».
Глава внешнеполитического ведомства РФ ранее сообщил, что западные страны «уходят в кусты», когда начинается разговор о демократии на международном уровне.