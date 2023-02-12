Клявшийся в любви к России Вилле Хаапасало продает украинский борщ и пампушки

Звезда российского фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало нашел способ подзаработать на ситуации с Украиной. Финский актер продает в Хельсинки украинский борщ и пампушки.
Когда-то Хаапасало клялся в любви к России, ведь именно здесь он построил актерскую карьеру. Артист работал на российском телевидении и рассказывал финнам, что означает быть русским человеком. Актер даже признавался журналистам, что приобрел какие-то черты жителей РФ.
«Финны думают про то будущее, которое наступит через год–два. А про завтра не думают. Завтра наступит — завтра и посмотрим, а у русских не так. И у меня не так», — отмечал актер.
После актерской карьеры Хаапасало ушел в кулинарию и открыл собственный фудтрак. Он кормил соотечественников русскими блюдами, в том числе борщом. Артист говорил, что обожает этот суп и должен есть его хотя бы раз в неделю.
Теперь же на волне Западной повестки борщ у Хаапасало стал украинским. Он продает его в Хельсинки вместе с пампушками. Фудтрак артиста раскрашен в цвета украинского флага. Часть дохода актер отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает «Царьград».