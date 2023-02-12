Первый асфальтобетон уложили на новых пролетах Крымского моста

Специалисты уложили первый из двух слоев асфальтобетона на четырех новых пролетах левой стороны автодорожной части Крымского моста.
Перед началом работ было высушено и прогрето полотно переправы. Это необходимо для обеспечение оптимального сцепления между асфальтобетоном и поверхностью пролетов. Всего для укладки задействовали звено спецтехники из семи катков и одного асфальтоукладчика.
После завершения работ дорожники установят барьерное ограждение, нанесут термопластиковую разметку и восстановят поврежденные инженерные системы. Уточняется, что движение легковых машин и пассажирских автобусов по Крымскому мосту будет восстановлено в марте 2023 года.