Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Первый асфальтобетон уложили на новых пролетах Крымского моста

Общество
Первый асфальтобетон уложили на новых пролетах Крымского моста

Специалисты уложили первый из двух слоев асфальтобетона на четырех новых пролетах левой стороны автодорожной части Крымского моста.

Перед началом работ было высушено и прогрето полотно переправы. Это необходимо для обеспечение оптимального сцепления между асфальтобетоном и поверхностью пролетов. Всего для укладки задействовали звено спецтехники из семи катков и одного асфальтоукладчика.

После завершения работ дорожники установят барьерное ограждение, нанесут термопластиковую разметку и восстановят поврежденные инженерные системы. Уточняется, что движение легковых машин и пассажирских автобусов по Крымскому мосту будет восстановлено в марте 2023 года.
асфальт укладка крымский мост
Военкоры ФАН
Лучшие в аду