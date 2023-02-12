Врач Вуйичич назвала три причины, почему диеты не способствуют похудению

Вполне вероятно, что человек не худеет, так как пропускает завтрак. В этом случае он будет переедать в обед. Утром лучше всего есть в течение первого часа после пробуждения, посоветовала Ясна Вуйичич. Желательно отдавать предпочтение продуктам, богатым на белки и клетчатку.