Врач Вуйичич назвала три причины, почему диеты не способствуют похудению

Почему диеты не всегда способствуют снижению веса, рассказала сербский врач Ясна Вуйичич.
Прежде всего нужно проанализировать свой рацион. Желательно, чтобы диету составил специалист с учетом индивидуальных потребностей организма. Такой тип питания с большей долей вероятности принесет положительный результат.
Вполне вероятно, что человек не худеет, так как пропускает завтрак. В этом случае он будет переедать в обед. Утром лучше всего есть в течение первого часа после пробуждения, посоветовала Ясна Вуйичич. Желательно отдавать предпочтение продуктам, богатым на белки и клетчатку.
Поздний ужин также может мешать похудению. Лучше всего ужинать за три часа до сна. Поздний прием пищи увеличивает уровень сахара в крови и препятствует процессу жиросжигания, отметила Ясна Вуйичич.