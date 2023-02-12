Диетолог Белюга оценила зеленый кофе с точки зрения снижения веса: суперфуд или маркетинг?

Как рассказывают диетологи, в их практике не встречались какие-либо заметные результаты употребления пациентами напитка из зеленого кофе. Возможно, он и оказывает некоторое положительное действие, так же как продукт из обжаренного кофе, но вряд ли сам по себе оздоровит или избавит от лишних килограммов, поделилась своими сомнениями врач-диетолог, нутрициолог Евгения Белюга.