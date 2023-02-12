Диетолог Белюга оценила зеленый кофе с точки зрения снижения веса: суперфуд или маркетинг?

Периодически маркетологи озадачивают россиян разного рода «суперфудами», вводя на рынок доселе невиданные продукты или находя «сверхсилу» у привычных потребителю товаров. Достаточно вспомнить, как полстраны жевало экзотические ягоды годжи и пило воду с яблочным уксусом в надежде похудеть без спорта и диет. Одним из последних идолов, которому поклоняются сторонники правильного питания и здорового похудания, стал зеленый кофе. Но так ли он эффективен?
Погрузившись в истоки вопроса, легко обнаружить, что зеленый кофе — продукт далеко не новый: изначально, пока люди не научились обжаривать зерна, его употребляли в пищу именно в сыром виде, после высушивания и измельчения. Причем только в XII веке продукт стали обжаривать, и появилась традиция приготовления кофейного напитка.
С распространением идей здорового образа жизни, зеленый кофе стали преподносить в качестве источника полезных веществ и средства для снижения массы тела. Однако эффективность ни в том, ни в другом случае не получила подтверждения фактами и исследованиями.
Как рассказывают диетологи, в их практике не встречались какие-либо заметные результаты употребления пациентами напитка из зеленого кофе. Возможно, он и оказывает некоторое положительное действие, так же как продукт из обжаренного кофе, но вряд ли сам по себе оздоровит или избавит от лишних килограммов, поделилась своими сомнениями врач-диетолог, нутрициолог Евгения Белюга.
«Для похудения в любом случае в первую очередь нужна провокация на липолиз и гликолиз, и тут никакой суперфуд не поможет, если человек не работает над собой физически, не ограничивает себя в простых углеводах, в белках и жирах. Можно попытаться есть суперфуды, но при этом вес набирать. Похудеть можно на всем, но качество похудения — вот вопрос», — поделилась своим мнением собеседница ФАН.
Ведь «похудеть можно и на майонезе с хлебом», считает Евгения Белюга, главное — умерить аппетит. Ведь никакой суперфуд не поможет, пока не снизишь количество потребляемых калорий.
«Если говорить про продукты, тот же самый кофе, я думаю, что зеленый будет действовать аналогично черному, сходных способом. Скорее всего, просто будет небольшая разница в содержании фитонцидов, самого кофеина, органических кислот, то есть их соотношение, возможно, будет несколько отличаться. Кофе активирует адреналиновую систему, что улучшает липолиз, повышает давление, активизирует умственные способности — нервная система становится более мобилизованной. Соответственно, в таком состоянии выносливость повышается, человек на этой волне готов делать больше, чем без содержания кофеина в крови», — объяснила незначительный эффект кофе при похудении нутрициолог Белюга.
Ранее диетолог Нурия Дианова объяснила, почему стоит осторожно относиться к употреблению ягод годжи.