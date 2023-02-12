Преддефолт на бумаге – дефолт на практике: Михаил Беляев о рейтинге Moody's для Украины

Реальное положение дел в украинской экономике на текущем этапе таково, что без западных ассигнований она просто перестанет существовать. Фактически дефолтное состояние уже достигнуто, однако формально его не объявляли. Что и подтверждает свежий рейтинг агентства Moody's. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
Вчера Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Украины до преддефолтного уровня Ca, заявив о долгосрочных проблемах для страны.
«Украине они поставили преддефолтное состояние. Хотя на самом деле она давным-давно находится в состоянии дефолта. Дефолт — это невозможность экономики страны выполнить свои долговые обязательства. Понятно, что экономика Украины находится сейчас в таком состоянии, что она просто не в состоянии выплачивать основную сумму долга, платить даже проценты. Фактически вот это состояние и называется дефолтом. Но с помощью искусственных финансовых спринцеваний, которые применяются по отношению к Украине, то есть дополнительных кредитов и субсидий, формально можно дефолт не признавать. Хотя фактически страна в таком состоянии пребывает уже несколько лет. В настоящий момент Украина, как экономическая единица, фактически перестала существовать и держится только на дотациях», — рассказал эксперт.
Напомним, что согласно данным ООН за 2022 год украинская экономика сократилась более чем на треть. Это следует из специального доклада «Мировое экономическое положение и перспективы».