Преддефолт на бумаге – дефолт на практике: Михаил Беляев о рейтинге Moody's для Украины

Реальное положение дел в украинской экономике на текущем этапе таково, что без западных ассигнований она просто перестанет существовать. Фактически дефолтное состояние уже достигнуто, однако формально его не объявляли. Что и подтверждает свежий рейтинг агентства Moody's. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.