Двух подростков отправили в колонию за жестокое убийство жителя Курска

В ходе заседания младший из преступников просил его оправдать. Он утверждал, что не наносил удары. Суд отправил фигуранта в колонию на 6,5 года. Его приятель отсидит на полтора года дольше. Каждый из них должен выплатить тете потерпевшего по 500 тысяч рублей.