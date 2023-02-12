Двух подростков отправили в колонию за жестокое убийство жителя Курска

Суд вынес приговор двум жителям Курска. Они признаны виновными в жестоком избиении 31-летнего мужчины, который скончался от побоев.
На скамье подсудимых оказались 18-летний юноша и его несовершеннолетний приятель. Летом прошлого года они распивали спиртное в компании с потерпевшим. Посиделки обернулись ссорой и групповым избиением.
В ходе заседания младший из преступников просил его оправдать. Он утверждал, что не наносил удары. Суд отправил фигуранта в колонию на 6,5 года. Его приятель отсидит на полтора года дольше. Каждый из них должен выплатить тете потерпевшего по 500 тысяч рублей.