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Двух подростков отправили в колонию за жестокое убийство жителя Курска

Происшествия
Двух подростков отправили в колонию за жестокое убийство жителя Курска

Суд вынес приговор двум жителям Курска. Они признаны виновными в жестоком избиении 31-летнего мужчины, который скончался от побоев.

На скамье подсудимых оказались 18-летний юноша и его несовершеннолетний приятель. Летом прошлого года они распивали спиртное в компании с потерпевшим. Посиделки обернулись ссорой и групповым избиением.

В ходе заседания младший из преступников просил его оправдать. Он утверждал, что не наносил удары. Суд отправил фигуранта в колонию на 6,5 года. Его приятель отсидит на полтора года дольше. Каждый из них должен выплатить тете потерпевшего по 500 тысяч рублей.
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