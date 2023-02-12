Многотысячная акция против разрушения системы первичной медпомощи прошла в Испании

Тысячи жителей Испании вышли на акцию в защиту государственного здравоохранения. Демонстрация состоялась в Мадриде.
Участниками акции стали около 250 тыс. человек. Испанцы массово выразили недовольство «разрушением» системы первичный медицинской помощи. Именно за нее отвечает правительство автономного сообщества Мадрид. Кадры с места событий уже появились в Сети.
Демонстранты собрались на площади Сибелес, где расположена мэрия Мадрида. Протестующие также выкрикивали лозунги против регионального лидера Исабеля Диаса Аюсо.