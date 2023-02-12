Группа Artik & Asti представила третью композицию в обновленном составе

Группа Artik & Asti выпустила новую композицию под названием «Кукла». Это третий трек коллектива в обновленном составе.
Песня вышла на музыкальных платформах. По итогам второго дня на «Яндекс Музыке» «Кукла» заняла третью строчку по популярности. Солистка Artik & Asti Севиль Велиева написала пост о новой композиции в соцсетях.
«Верю, что каждый найдет свой луч света в этой песне и в этих словах», — отметила исполнительница.
Певица пожелала, чтобы трек был напоминанием и оберегом для слушателей. Композиция даст понять, что слушатель не одинок со своей печалью, надеется Велиева.
Напомним, исполнительница стала солисткой группы после ухода Анны Дзюбы. Вместе с Артемом Умрихиным новая вокалистка записал трек «Гармония». Также Artik & Asti в обновленном составе выпустили совместный сингл с DJ SMASH под названием CO2.
Дзюба же после ухода из группы начала сольную карьеру. Она выступает под псевдонимом Anna Asti.