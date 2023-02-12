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Финансист Чеврычкин призвал дождаться коррекции курса рубля для покупки валюты к отпуску

Экономика
Финансист Чеврычкин призвал дождаться коррекции курса рубля для покупки валюты к отпуску

Иностранная валюта станет выгодным вложением в ближайшие месяцы, так что можно подумать о ее приобретении к сезону отпусков, цитирует финансового аналитика маркетплейса ФИНМИР Сергея Чеврычкина «Российская газета».

По его словам, в краткосрочной перспективе изменение стоимости нефти и усложнившаяся логистика нефтепродуктов создадут давление на рубль. Курс доллара будет находиться в диапазоне от 72,7 до 75,2 рубля, а евро – от 77,3 до 81 рубля. Но в дальнейшем есть вероятность обратной динамики.

Укрепление российской валюты может начаться уже в феврале и продолжиться до апреля, потому что это исторически благоприятные для нее месяцы. В таком случае доллар ослабнет до 69,5–65,5 рубля, а евро окажется в коридоре 73,5–70,5 рубля. Таким образом, желающим выгодно купить американскую и европейскую валюты нужно дождаться коррекции.
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