Финансист Чеврычкин призвал дождаться коррекции курса рубля для покупки валюты к отпуску

Укрепление российской валюты может начаться уже в феврале и продолжиться до апреля, потому что это исторически благоприятные для нее месяцы. В таком случае доллар ослабнет до 69,5–65,5 рубля, а евро окажется в коридоре 73,5–70,5 рубля. Таким образом, желающим выгодно купить американскую и европейскую валюты нужно дождаться коррекции.