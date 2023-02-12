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Пьяный мужчина угнал служебную Niva и попал в аварию в Минусинске

Происшествия
Пьяный мужчина угнал служебную Niva и попал в аварию в Минусинске

В Минусинске правоохранители задержали 52-летнего мужчину. Он подозревается в угоне служебного автомобиля Niva, сообщили в красноярском ГУ МВД.

Гражданин пояснил, что планировал на чужой машине добраться до дома. По пути он устроил аварию. Автоинспекторы выяснили, что у гражданина не было не только документов на машину, но и водительского удостоверения.

В дальнейшем силовики установили, что фигурант угнал автомобиль с парковки предприятия. Ему было известно, где лежат ключи от машины. Теперь подследственному грозит до пяти лет заключения.
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