Пьяный мужчина угнал служебную Niva и попал в аварию в Минусинске

В Минусинске правоохранители задержали 52-летнего мужчину. Он подозревается в угоне служебного автомобиля Niva, сообщили в красноярском ГУ МВД.
Гражданин пояснил, что планировал на чужой машине добраться до дома. По пути он устроил аварию. Автоинспекторы выяснили, что у гражданина не было не только документов на машину, но и водительского удостоверения.
В дальнейшем силовики установили, что фигурант угнал автомобиль с парковки предприятия. Ему было известно, где лежат ключи от машины. Теперь подследственному грозит до пяти лет заключения.