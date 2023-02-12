Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла турнир в Линце

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу в финальном матче теннисного турнира в австрийском Линце.
Анастасия Потапова обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич и стала победительницей турнира в Линце с призовым фондом более 225 тысяч евро. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 44-й ракетки мира. Потапова завоевала второй титул в карьере. В прошлом году 21-летняя спортсменка выиграла турнир в Стамбуле.
Российские теннисистки и теннисисты продолжают выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.