Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла турнир в Линце

Спорт
Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла турнир в Линце

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу в финальном матче теннисного турнира в австрийском Линце.

Анастасия Потапова обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич и стала победительницей турнира в Линце с призовым фондом более 225 тысяч евро. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 44-й ракетки мира. Потапова завоевала второй титул в карьере. В прошлом году 21-летняя спортсменка выиграла турнир в Стамбуле.

Российские теннисистки и теннисисты продолжают выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.
анастасия потапова Потапова линц теннис финал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду