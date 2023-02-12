Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Петербурженка оказалась в больнице с ожогом и некрозом кожи после посещения косметолога

Общество
Петербурженка оказалась в больнице с ожогом и некрозом кожи после посещения косметолога

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в больницу с некрозом кожи лица и сильным ожогом после посещения косметолога, рассказал источник в правоохранительных органах.

Женщине пообещали убрать сосудистую сетку, однако после процедуры клиентка почувствовала страшные боли. Петербурженка попыталась устранить неприятные симптомы с помощью выписанной ей мази, но стало лишь хуже. На повторный прием женщину не пустили, пишет 78.ru.

Жительница Северной столицы была вынуждена обратиться в государственную больницу. Медики, а также сама пациентка уверены, что причиной таких страшных последствий стала аллергическая реакция.
некроз косметолог ожог здоровье
Военкоры ФАН
Лучшие в аду