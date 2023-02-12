Петербурженка оказалась в больнице с ожогом и некрозом кожи после посещения косметолога

Женщине пообещали убрать сосудистую сетку, однако после процедуры клиентка почувствовала страшные боли. Петербурженка попыталась устранить неприятные симптомы с помощью выписанной ей мази, но стало лишь хуже. На повторный прием женщину не пустили, пишет 78.ru.