Петербурженка оказалась в больнице с ожогом и некрозом кожи после посещения косметолога

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в больницу с некрозом кожи лица и сильным ожогом после посещения косметолога, рассказал источник в правоохранительных органах.
Женщине пообещали убрать сосудистую сетку, однако после процедуры клиентка почувствовала страшные боли. Петербурженка попыталась устранить неприятные симптомы с помощью выписанной ей мази, но стало лишь хуже. На повторный прием женщину не пустили, пишет 78.ru.
Жительница Северной столицы была вынуждена обратиться в государственную больницу. Медики, а также сама пациентка уверены, что причиной таких страшных последствий стала аллергическая реакция.