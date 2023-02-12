NetEase: США подставили Германию под удар России и обманули Украину с поставкой Abrams

Правительство США обмануло Украину с поставками для ВСУ танков M1 Abrams и подставило Германию под удар РФ. Об этом заявили обозреватели китайского издания NetEase, передает «ПолитРоссия».
По мнению аналитиков, Вашингтон дал согласие на передачу боевых машин Киеву только для того, чтобы Берлин предпринял тот же шаг. Однако после этого выяснилось, что ВСУ получат американские танки только к концу 2023 года, а немецкие уже в марте.
«Какую уловку разыгрывают Соединенные Штаты? Никто не хотел быть первой птицей, на которую может обрушиться гнев России. Поэтому США выставили Германию вперед, чтобы в случае начала войны именно Германия стала целью номер один для России, так как она пересекла красные линии», – говорится в публикации.
Эксперты подчеркнули, что обман США сработал успешно и в отношении Украины. Они отметили, что последняя обрела надежду на победу в конфликте, не задумавшись, действительно ли они получат боевую технику.