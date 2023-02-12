NetEase: США подставили Германию под удар России и обманули Украину с поставкой Abrams

По мнению аналитиков, Вашингтон дал согласие на передачу боевых машин Киеву только для того, чтобы Берлин предпринял тот же шаг. Однако после этого выяснилось, что ВСУ получат американские танки только к концу 2023 года, а немецкие уже в марте.