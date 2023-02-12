Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор Шумер: США считают сбитые летающие объекты воздушными шарами

Политика
Сенатор Шумер: США считают сбитые летающие объекты воздушными шарами

Соединенные Штаты полагают, что сбитые летающие объекты являются воздушными шарами. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Политик дал интервью телеканалу ABC. Он прокомментировал информацию о том, что истребители перехватили и сбили летающие цели над Аляской и Канадой. Американские военные пока отказываются предоставлять информацию об инциденте.

«Они считают, что это были они (воздушные шары – Прим. ред.), но намного меньшие, чем первый», – сказал Шумер.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований и канадские службы приступили к изучению обломков сбитых объектов.
США сенатор шумер аляска
Военкоры ФАН
Лучшие в аду