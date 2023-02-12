Сенатор Шумер: США считают сбитые летающие объекты воздушными шарами

Соединенные Штаты полагают, что сбитые летающие объекты являются воздушными шарами. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
Политик дал интервью телеканалу ABC. Он прокомментировал информацию о том, что истребители перехватили и сбили летающие цели над Аляской и Канадой. Американские военные пока отказываются предоставлять информацию об инциденте.
«Они считают, что это были они (воздушные шары – Прим. ред.), но намного меньшие, чем первый», – сказал Шумер.
Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований и канадские службы приступили к изучению обломков сбитых объектов.