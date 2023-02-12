Порывистый ветер вывел из строя часть освещения Троицкого моста в Петербурге

Порывы сильного ветра, обрушившиеся на Петербург 10 и 11 февраля, серьезно повредили освещение Троицкого моста. Об этом информирует издание «Невские Новости».
Элементы мостовой конструкции необходимо восстанавливать, сообщили журналисты со ссылкой на представителей СПб ГБУ «Мостотрест».
«Пострадали короны светильников, они металлические, и один стеклянный плафон», — отмечается в сообщении организации.
Как быстро короны светильников и выловленный коммунальщиками в Неве стеклянный плафон вернутся на Троицкий мост и в полной мере обеспечат освещение инфраструктурного объекта, пока достоверно неизвестно. Зимняя непогода в Северной столице с обильным снегопадом и шквалистыми порывами ветра продолжалась в течение всей минувшей субботы.
Значительное ухудшение погодных условий во второй декаде февраля может привести к резкому осложнению ситуации на ключевых автомобильных магистралях Петербурга. Жители города отмечают, что команда губернатора Александра Беглова в очередной раз не смогла организовать расчистку улиц и тротуаров от снега и наледи, и жалуются на периодически возникающие дорожные заторы.