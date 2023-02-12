Порывистый ветер вывел из строя часть освещения Троицкого моста в Петербурге

Значительное ухудшение погодных условий во второй декаде февраля может привести к резкому осложнению ситуации на ключевых автомобильных магистралях Петербурга. Жители города отмечают, что команда губернатора Александра Беглова в очередной раз не смогла организовать расчистку улиц и тротуаров от снега и наледи, и жалуются на периодически возникающие дорожные заторы.