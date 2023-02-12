Израильтянин застрелил жителя арабской деревни на западном берегу реки Евфрат

По заявлениям палестинской стороны, группа поселенцев, один из которых оказался вооружен, прибыла с неизвестной целью в населенный пункт, и в завязавшемся конфликте прозвучал выстрел. В то же время израильская сторона не предоставила свою интерпретацию событий.