Израильтянин застрелил жителя арабской деревни на западном берегу реки Евфрат

Противостояние арабов и израильтян регулярно приводит к смертельным инцидентам.
Еврейский поселенец на Западном берегу реки Евфрат смертельно ранил 27-летнего палестинца Моткаля Райяна в ходе одной из межэтнических стычек. Инцидент имел место в деревне Карават Бани Хасан.
По заявлениям палестинской стороны, группа поселенцев, один из которых оказался вооружен, прибыла с неизвестной целью в населенный пункт, и в завязавшемся конфликте прозвучал выстрел. В то же время израильская сторона не предоставила свою интерпретацию событий.
Военные прибыли на место происшествия вскоре после столкновения и применили меры по разгону беспорядков, включая стрельбу в воздух. Силовикам известно, что палестинец был убит в результате огнестрельного ранения, но никакой дополнительной информации предоставлено не было.
Полиция начала расследование инцидента. Также сегодня из сектора Газа в сторону Израиля выпущена ракета, но она была перехвачена и, по данным военных, не причинила никакого ущерба. Сирены прозвучали в приграничных общинах, заставив мирных жителей искать убежища.
При этом число палестино-израильских столкновений с каждым днем все более увеличивается. Ситуация начала еще более обостряться после формирования правительственной коалиции, придерживающейся правых взглядов.