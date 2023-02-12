Россияне при пополнении карт стали предпочитать банкоматам систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) стала более частым способом пополнения карт в России, потеснив банкоматы и переводы с других карт, сообщили «Известия» со ссылкой на данные крупнейших банков.
На долю СПБ приходится 66% от всех поступлений. Эксперты объясняют этот тренд ростом безналичных операций, увеличением доступности операций по системе быстрых платежей и отсутствием комиссии за перевод средств, сумма которых достигает 100 тысяч в месяц.
В Центробанке также подтвердили активные темпы оплаты товаров и услуг посредством сервиса. При этом есть уверенность, что популярность СБП будет только расти.
На то, чтобы она стала основным инструментом денежных платежей ушло четыре года. Всего же с начала запуска сервиса было совершено почти 373 млн покупок на сумму порядка 786 млрд рублей.