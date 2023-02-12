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Россияне при пополнении карт стали предпочитать банкоматам систему быстрых платежей

Экономика
Россияне при пополнении карт стали предпочитать банкоматам систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) стала более частым способом пополнения карт в России, потеснив банкоматы и переводы с других карт, сообщили «Известия» со ссылкой на данные крупнейших банков.

На долю СПБ приходится 66% от всех поступлений. Эксперты объясняют этот тренд ростом безналичных операций, увеличением доступности операций по системе быстрых платежей и отсутствием комиссии за перевод средств, сумма которых достигает 100 тысяч в месяц.

В Центробанке также подтвердили активные темпы оплаты товаров и услуг посредством сервиса. При этом есть уверенность, что популярность СБП будет только расти.

На то, чтобы она стала основным инструментом денежных платежей ушло четыре года. Всего же с начала запуска сервиса было совершено почти 373 млн покупок на сумму порядка 786 млрд рублей.
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