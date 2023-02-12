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Глава МОК Бах осудил западных политиков за вмешательство в вопрос допуска России к ОИ

Спорт
Глава МОК Бах осудил западных политиков за вмешательство в вопрос допуска России к ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил недовольство вмешательством политиков в вопрос допуска россиян к ОИ-2024.

Томас Бах считает, что политики не имеют право вмешиваться в решение вопросов международного спорта. Соответствующее мнение глава МОК озвучил в разговоре с журналистами AFP, комментируя призывы стран Запада не допускать россиян и белорусов к участию в парижской Олимпиаде.

«Не правительства стран должны решать, кто может участвовать в международных спортивных соревнованиях. Такой подход стал бы концом для всех международных турниров, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры», — подчеркнул Бах.

Ранее в МОК не исключили, что российские и белорусские спортсмены выступят на ОИ-2024 в нейтральном статусе. Окончательное решение по их допуску к участию в Олимпиаде будет принято в этом году.
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