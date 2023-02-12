Ставший инвалидом исполнитель роли Полежайкина назвал свинством поступок бывшей жены

Актер Михаил Казаков, известный зрителям по роли Ильи Полежайкина из «Папиных дочек», нелестно отозвался о бывшей жене Елене. Он назвал один из поступков экс-супруги свинством.
В 2020 году артист случайно упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать красивое фото. Казаков переломал ноги и стал инвалидом.
После трагедии жена бросила актера. Он прожил с супругой около десяти лет, они воспитывали общего сына и дочь женщины от предыдущих отношений. Исполнитель роли Полежайкина возмущен тем, как ведет себя экс-супруга после развода.
«Мало того, что со мной инвалидом развелись, со мной обрезали всякую связь, привели в дом к детям неизвестного мужика, так хотят еще после развода, чтобы я оплачивал купленную квартиру и содержал всех. Это не просто свинство!» — негодует звезда «Папиных дочек».
По словам Казакова, бывшая жена обратилась в суд, чтобы взыскать с него алименты. Сначала женщина требовала 100 тысяч рублей в месяц, но потом сократила сумму до 50 тысяч. При этом экс-супруга знает, что он фактически недееспособен, утверждает актер. Кроме того, артисту нужно тратиться на лечение — только в прошлом месяце у него ушло 64 тысячи на медицинские расходы.
Пока решение по алиментам не принято, но Казаков уверен, что любая сумма будет несправедливой, сообщает Woman.ru. Актер говорит, что его семья и так оплачивает все кружки для сына. При этом видеть ребенка звезда «Папиных дочек» может только по выходным, поскольку так решил суд.
Артист пояснил, что только благодаря его матери мальчик успешно играет на скрипке. Бывшая жена даже не знает стоимость занятий и в иске указала цены абонементов с ошибками, отметил Казаков.
При этом экс-супруга хочет, чтобы теперь деньги на кружки отдавали ей напрямую. Актер не сомневается, что половина занятий сына станет ненужной, если она этого добьется.