Ставший инвалидом исполнитель роли Полежайкина назвал свинством поступок бывшей жены

По словам Казакова, бывшая жена обратилась в суд, чтобы взыскать с него алименты. Сначала женщина требовала 100 тысяч рублей в месяц, но потом сократила сумму до 50 тысяч. При этом экс-супруга знает, что он фактически недееспособен, утверждает актер. Кроме того, артисту нужно тратиться на лечение — только в прошлом месяце у него ушло 64 тысячи на медицинские расходы.