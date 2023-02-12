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МВФ: инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африки четвертый год подряд будет выше 10%

Экономика
МВФ: инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африки четвертый год подряд будет выше 10%

Инфляция в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки в 2023 году ожидается на уровне выше 10%. Это больше, чем среднемировой показатель, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, такая ситуация сохранится уже четвертый год подряд. Для стран с развивающейся экономикой и низким уровнем дохода она является следствием затянувшихся последствий роста цен на продовольствие, а иногда и обесценивания национальных валют.

По мере стабилизации цен на сырье, ужесточения монетарной и фискальной политики инфляция должна постепенно снижаться. В Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Омане и Бахрейне сохранятся умеренные значения, отметила Георгиева.

Особую обеспокоенность у МВФ вызывает увеличение соотношения долга государств Ближнего Востока и Северной Африки и их ВВП. Кое-где оно приближается к 90%.
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