МВФ: инфляция на Ближнем Востоке и в Северной Африки четвертый год подряд будет выше 10%

Инфляция в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки в 2023 году ожидается на уровне выше 10%. Это больше, чем среднемировой показатель, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
По ее словам, такая ситуация сохранится уже четвертый год подряд. Для стран с развивающейся экономикой и низким уровнем дохода она является следствием затянувшихся последствий роста цен на продовольствие, а иногда и обесценивания национальных валют.
По мере стабилизации цен на сырье, ужесточения монетарной и фискальной политики инфляция должна постепенно снижаться. В Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Омане и Бахрейне сохранятся умеренные значения, отметила Георгиева.
Особую обеспокоенность у МВФ вызывает увеличение соотношения долга государств Ближнего Востока и Северной Африки и их ВВП. Кое-где оно приближается к 90%.