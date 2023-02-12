Администрация Калининского района Петербурга вывесила над зданием «сербский триколор»

Петербуржцы подняли на смех администрацию Калининского района из-за «флага Сербии», который развевался над зданием чиновников.
В Сети появилась видеозапись, на которой можно заметить, как на шпиле администрации развевается перевернутый российский триколор. В Telegram-каналах уже написали, что местные власти проявляют неуважение к государственной символике.
В администрации Калининского района поспешили прокомментировать этот инцидент, отметив, что причиной появления «флага Сербии» на шпиле стал лопнувший трос.
Петербург продолжает находиться под влиянием непогоды. Местные жители вынуждены преодолевать не только сильный ветер, но и сугробы, которые администрация губернатора Александра Беглова не в силах убрать.