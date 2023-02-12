Страны НАТО во главе с США опрометчиво заявляют о готовности поддерживать киевский режим «столько, сколько нужно», пренебрегая подлинным состоянием западной военной промышленности. Об этом предупредил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл неприятную правду об оружейных запасах США и НАТО в эфире одного из популярных YouTube-каналов.
«У нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим», —подчеркнул военный эксперт.
Соединенные Штаты и их европейские сателлиты уже сейчас не могут обеспечить ВСУ достаточным количеством ракет для систем залпового огня HIMARS, зенитными боеприпасами и другим оружием. На производство высокотехнологичных вооружений у западного ВПК уходит слишком много времени и финансовых ресурсов, признал Макгрегор.