Полковник Макгрегор раскрыл неприятную правду об оружейных запасах США и НАТО

Соединенные Штаты и их европейские сателлиты уже сейчас не могут обеспечить ВСУ достаточным количеством ракет для систем залпового огня HIMARS, зенитными боеприпасами и другим оружием. На производство высокотехнологичных вооружений у западного ВПК уходит слишком много времени и финансовых ресурсов, признал Макгрегор.