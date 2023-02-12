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ООН обещает оказать поддержку Сирии после землетрясения

Весь мир
ООН обещает оказать поддержку Сирии после землетрясения

Подземные толчки спровоцировали новые разрушения в пострадавшей от войны стране.

Министр социальных дел и труда Сирийской Арабской Республики (САР) Мухаммад Саиф ад-Дин провел встречу с заместителем Верховного комиссара ООН Келли Клемент, сообщает SANA.

Чиновница, курирующая вопросы беженцев из ближневосточного государства, обсудила с местным государственным деятелем тему прошедшего недавно землетрясения и последствия гуманитарной катастрофы, которую оно за собой повлекло.

Также во время встречи они рассмотрели варианты расширения денежной помощи САР и меры быстрого реагирования ООН для оказания необходимой поддержки пострадавших от землетрясения.

Сирийский министр в разговоре с Клемент подчеркнул важность расширения сотрудничества между официальным Дамаском и международной организацией в трудный период. Арабская республика и так находилась в кризисе из-за многолетнего вооруженного конфликта на ее территории и западных санкций, а катаклизм еще более усугубил обстановку. Заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии, в свою очередь, пообещала Саифу ад-Дину поддержать государство.
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