ООН обещает оказать поддержку Сирии после землетрясения

Сирийский министр в разговоре с Клемент подчеркнул важность расширения сотрудничества между официальным Дамаском и международной организацией в трудный период. Арабская республика и так находилась в кризисе из-за многолетнего вооруженного конфликта на ее территории и западных санкций, а катаклизм еще более усугубил обстановку. Заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии, в свою очередь, пообещала Саифу ад-Дину поддержать государство.