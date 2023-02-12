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Депутат Вассерман объяснил, почему подписанная немцами петиция не повлияет на поставки оружия Украине

Политика
Депутат Вассерман объяснил, почему подписанная немцами петиция не повлияет на поставки оружия Украине

Более 250 тысяч человек подписали петицию на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. Также инициаторы призвали провести переговоры между Москвой и Киевом. Материал опубликован на сайте change.org.

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман считает, что воззвание народа не окажет должного влияния на планы правительства. Соответствующим мнением он поделился во время беседы с корреспондентом ФАН.

«Я думаю, что эта петиция ни на что не повлияет. Даже если ее начнут рассматривать, то обязательно сошлются на то, что 250 тысяч человек — это примерно 1/325 часть от нынешнего населения Германии. Затем постараются сделать вид, что все остальное население поддерживает позицию правящей коалиции. Это стандартная процедура при рассмотрении петиции, которая чем-либо не нравится действующей власти», – объяснил Вассерман.

Ранее немцы призвали «теряющего сознание» Олафа Шольца перестать звонить президенту России Владимиру Путину.
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