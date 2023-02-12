Депутат Вассерман объяснил, почему подписанная немцами петиция не повлияет на поставки оружия Украине

Более 250 тысяч человек подписали петицию на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. Также инициаторы призвали провести переговоры между Москвой и Киевом. Материал опубликован на сайте change.org.
Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман считает, что воззвание народа не окажет должного влияния на планы правительства. Соответствующим мнением он поделился во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Я думаю, что эта петиция ни на что не повлияет. Даже если ее начнут рассматривать, то обязательно сошлются на то, что 250 тысяч человек — это примерно 1/325 часть от нынешнего населения Германии. Затем постараются сделать вид, что все остальное население поддерживает позицию правящей коалиции. Это стандартная процедура при рассмотрении петиции, которая чем-либо не нравится действующей власти», – объяснил Вассерман.
Ранее немцы призвали «теряющего сознание» Олафа Шольца перестать звонить президенту России Владимиру Путину.