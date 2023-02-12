Лолита Милявская призналась, что не живет с новым избранником

Певица Лолита Милявская поделилась некоторыми подробностями о новом возлюбленном. Исполнительница призналась, что они с избранником не живут вместе.
По словам артистки, она наконец встретила «классного и достойного мужика». Милявская отметила, что такой счастливой с женской точки зрения она была только в начале 2000-х. Личность возлюбленного Лолита пока не раскрывает.
«Просто нормальный парень. Вместе не живем, оба работаем много. Встречаемся давно», — рассказала певица в беседе с kp.ru.
Артистка добавила, что их с избранником все устраивает в отношениях. Однако замуж за него исполнительница хита «На Титанике» не собирается.
Лолита, с ее слов, сразу предупредила мужчину, что не планирует играть с ним свадьбу. Милявская пять раз была в браке и вообще больше не хочет замуж. По словам певицы, брак — это обязательства, которые ей не нужны.