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Наводнения на юге Мозамбика оставили без жилья 30600 человек

Весь мир
Наводнения на юге Мозамбика оставили без жилья 30600 человек

Мапуту, 12 февраля. Массовые наводнения на юге Мозамбика разрушили дома у более чем 5700 семей.

Представители экстренных служб сообщили, что стихийные бедствия начались в середине недели из-за сильных дождей на территории республики. Увеличение осадков вызвало подъем речных потоков.

В результате наводнения пострадали более 30000 человек и четверо погибло. Метеорологи сообщили, что улучшение погоды в ближайшее время не предвидится.

Ранее аналогичное стихийное бедствие на западе ДРК повлекло за собой смерть 120 человек. Катастрофа уничтожила часть инфраструктуры и большое количество зданий.

Кроме того, тропический шторм Ченесо разрушил около 13 тысяч домов во многих регионах Мадагаскара. Жертвами стихийного бедствия стали 16 мирных жителей и еще 19 числятся пропавшими без вести.

Власти республики сообщили, что пострадала большая часть инфраструктуры, такой как школы, мосты и дороги. По всей стране отменили занятия в учебных заведениях и наблюдаются проблемы с сообщением между городами и районами.
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