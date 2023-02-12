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Автомобиль такси протаранил столб на Дороге жизни в Ржевке

Происшествия
Автомобиль такси протаранил столб на Дороге жизни в Ржевке

Водитель автомобиля такси протаранил столб на Дороге жизни в Ржевке. Об этом сообщили очевидцы в Сети.

По словам свидетелей, легковушка получила значительные повреждения. Передняя часть машины превратилась в груду железа.

Информация о пострадавших не поступала. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Жители Петербурга неоднократно жаловались на халатность коммунальных служб. Улицы города завалены снегом, что приводит к росту ДТП. Однако команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему.
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