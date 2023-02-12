Автомобиль такси протаранил столб на Дороге жизни в Ржевке

Водитель автомобиля такси протаранил столб на Дороге жизни в Ржевке. Об этом сообщили очевидцы в Сети.
По словам свидетелей, легковушка получила значительные повреждения. Передняя часть машины превратилась в груду железа.
Информация о пострадавших не поступала. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Жители Петербурга неоднократно жаловались на халатность коммунальных служб. Улицы города завалены снегом, что приводит к росту ДТП. Однако команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему.