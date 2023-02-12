Делегация эфиопской церкви прибыла в Россию на встречу с патриархом Кириллом

В настоящее время Эфиопия и почти вся христианская Африка к югу от Сахары находятся под серьезной угрозой. В это же время сильнейшее давление оказывается на Российское государство и на Русскую православную церковь. Нашим народам стремятся нанести как можно больший ущерб, и мы как никогда ранее призваны противостоять этим вызовам вместе», — отметил отечественный священнослужитель.