Делегация эфиопской церкви прибыла в Россию на встречу с патриархом Кириллом

Москва, 12 февраля. Делегация Эфиопской православной церкви (ЭПЦ) прибыла в Россию по приглашению патриарха Кирилла на второе заседание Комиссии по диалогу между РПЦ и ЭПЦ.
На встрече священнослужители обменялись словами солидарности по поводу нестабильной обстановки на международной арене. Отечественная сторона выразила поддержку африканским коллегам на фоне попыток недоброжелателей устроить церковный раскол.
«Мы очень рады приветствовать вас сегодня в Москве. Ваша страна снова переживает тревожное время. Нет никаких сомнений в том, что сегодняшние трагические события в Эфиопии не случайны: это лишь одно из звеньев в большой цепи спровоцированных внешними силами потрясений.
В настоящее время Эфиопия и почти вся христианская Африка к югу от Сахары находятся под серьезной угрозой. В это же время сильнейшее давление оказывается на Российское государство и на Русскую православную церковь. Нашим народам стремятся нанести как можно больший ущерб, и мы как никогда ранее призваны противостоять этим вызовам вместе», — отметил отечественный священнослужитель.
Представители верующих республики Черного континента поблагодарили РПЦ за помощь и поддержку в различных вопросах. Кроме того, они отметили приверженность в дальнейшем сотрудничестве с Москвой:
«Сегодня нам приходится очень нелегко, на нас ополчились страшные силы. Но братскую поддержку великой православной России наш народ ощущал во все времена».
Ранее Русская православная церковь получила свидетельство об официальной регистрации в Танзании. Патриарх Кирилл поблагодарил власти республики и поделился фотографией документа.