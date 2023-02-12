Пьяный петербуржец домогался невестки, пока сын с внуком были в кино

В гости пришел свекор. В тот момент муж и старший сын были в кинотеатре. В ходе застолья отец супруга начал приставать к женщине на кухне. Она ушла в комнату, чтобы проведать младшего ребенка. Извращенец пошел за ней и повалил на диван. Заявительнице удалось высвободиться.