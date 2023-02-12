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Пьяный петербуржец домогался невестки, пока сын с внуком были в кино

Происшествия
Пьяный петербуржец домогался невестки, пока сын с внуком были в кино

Сотрудники петербургской полиции начали работу по заявлению 30-летней женщины. Она обвинила своего свекра в домогательстве, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявительница утверждает, что преступление произошло в квартире дома на улице Шаврова. Пострадавшая живет там с двумя детьми и мужем.

В гости пришел свекор. В тот момент муж и старший сын были в кинотеатре. В ходе застолья отец супруга начал приставать к женщине на кухне. Она ушла в комнату, чтобы проведать младшего ребенка. Извращенец пошел за ней и повалил на диван. Заявительнице удалось высвободиться.
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