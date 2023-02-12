Делегация Уганды обсудила сотрудничество республики с промышленниками Рязанской области

Москва, 12 февраля. Делегация Уганды во главе с чрезвычайным и полномочным послом государства Черного континента в РФ Мозесом Каваалууко Кизиге посетила Рязанскую область по вопросам сотрудничества.
Дипломаты обсудили партнерские отношения с руководством местного предприятия «Емельянъ Савостинъ», которое производит вату. Представитель Кампалы в России отметил, что ему понравилось устройство фабрики, и пригласил принимающую сторону в республику с ответным визитом.
Ранее посол Уганды посетил Кировскую область для обсуждения сотрудничества в образовательной сфере. Стороны отметили общую направленность на совместную деятельность в данной области и договорились продолжить диалог в Москве.
Позднее Мозес Каваалууко Кизиге и власти в Волгограде рассмотрели вопросы партнерских отношений в различных отраслях. Чиновники обговорили проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и взаимодействие в промышленности.
Кроме того, они обсудили сотрудничество учебных заведений Уганды и вузов региона. В дополнение к этому губернатор области пригласил делегацию посла выступить на Международном форуме общественной дипломатии.