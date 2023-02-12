Сборная России стала победителем Кубка легенд в Москве

Российская сборная одержала победу на Кубке легенд по футболу.
Сборная России обыграла команду СНГ в финальной встрече Кубка легенд, который завершился в столичном ДС «Мегаспорт». Матч закончился со счетом 6:4 в пользу футболистов из РФ.
Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Юрий Жирков, Константин Головской, а также Павел Погребняк и Александр Самедов, которые оформили по дублю. Хуршет Махмудов, Вячеслав Лычкин, Вячеслав Глеб отличились у команды СНГ. Еще один мяч отправил в свои ворота Головской.
Сборная России в 14-й раз выиграла ежегодный турнир в Москве. Бронзу завоевала команда Звезд мира, победившая в матче за третье место Легенд Европы.