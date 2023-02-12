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Сборная России стала победителем Кубка легенд в Москве

Спорт
Сборная России стала победителем Кубка легенд в Москве

Российская сборная одержала победу на Кубке легенд по футболу.

Сборная России обыграла команду СНГ в финальной встрече Кубка легенд, который завершился в столичном ДС «Мегаспорт». Матч закончился со счетом 6:4 в пользу футболистов из РФ.

Забитыми мячами в составе российской сборной отметились Юрий Жирков, Константин Головской, а также Павел Погребняк и Александр Самедов, которые оформили по дублю. Хуршет Махмудов, Вячеслав Лычкин, Вячеслав Глеб отличились у команды СНГ. Еще один мяч отправил в свои ворота Головской.

Сборная России в 14-й раз выиграла ежегодный турнир в Москве. Бронзу завоевала команда Звезд мира, победившая в матче за третье место Легенд Европы.
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